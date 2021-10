Castelvetro - Castenaso 4 - 3 | Grande lotta al 'Venturelli'

Non sono mai banali le partite del Castelvetro che anche nella quinta giornata vede succedere di tutto in campo contro il Castenaso. Si mette subito bene per i ragazzi di Cattani che vanno subito sul 2-0 grazie ad una doppietta di Ceccarelli che al 18’ calcia da fuori area battendo Aversa e al 25’ segna con una bella punizione dal limite che passa sopra alla barriera ed entra in rete.

Occasionissima sprecata poi per i padroni di casa al 30’ quando Giordano sbaglia incredibilmente davanti ad Aversa. Nei minuti di recupero del primo tempo il Castenaso accorcia le distanze quando Nanetti mette in rete un calcio di rigore concesso dall’arbitro. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo esaltati dal gol in chiusura di primo tempo e trovano subito il pareggio al 53’ con Monducci.

Il Castelvetro continua a spingere e al 77’ conquista un rigore quando Zagari viene atterrato in area e a trasformarlo è Ferrara. All’80’ Zagari mette a segno il quarto gol per i padroni di casa che sembra chiudere il match quando Marconi lo serve al centro dell’area a porta spalancata. E’ ancora Nanetti però a metterci lo zampino e a far tremare la squadra di Fava quando al 92’ trova l’incrocio dei pali su punizione riaprendo la partita, ma ormai non c’è più tempo.