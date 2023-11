CDR Mutina - Vezzano 4 - 1 | Orange scatenati nell'anticipo del sabato

Torna alla vittoria e lo fa in grande la CDR Mutina nell’anticipo della dodicesima giornata del Girone B di Promozione. Gli orange si sono imposti sul Vezzano per 4-1 e hanno messo così pressione alle concorrenti per l’ingresso nei play off che giocheranno questo pomeriggio.

Il primo tempo è stato complicato e bloccato fino al 40’ quando Gollini ha portato in vantaggio i padroni di casa. Poi prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio firmato da Gualdi. Nella ripresa di nuovo Gollini al 55’ ha chiuso il match con la doppietta personale e all’89’ poker a firma di Panzanato,. Al 91’ Spadacini ha segnato su rigore il gol della bandiera.