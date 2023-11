Modena - Sampdoria 0 - 2 | Canarini pasticcioni, vince la qualità dei blucerchiati

Torna alla sconfitta il Modena che subisce la qualità e forse anche la voglia di vincere della Sampdoria che dopo la mezzora del primo tempo domina in lungo e in largo il match. Ora è necessario recuperare nel energie nella sosta per arrivare ai due derby in piene forse morali e fisiche.

IL MATCH - Prima mezzora equilibrata tra le due squadra, con il Modena che si propone di più in fase offensiva e crea buone trame specialmente con Tremolada e Duca. Al 29’ la prima grandissima occasione quando Palumbo, in un momento di confusione in area, si trova ad un passo dalla porta, ma Stankovic riesce a smanacciare il pallone togliendolo dalla disponibilità del centrocampista canarino. Soltanto due minuti dopo però un contropiede blucerchiato porta in vantaggio gli ospiti quando Duca perde palla a centrocampo, De Luca parte in velocità e serve Esposito che al centro dell’area non viene marcato da Riccio e, nonostante il tentativo di chiusura in extremis di Oukhadda, batte Gagno. Al 35’ poi Kasami calcia dal limite e sfiora la rete con il pallone che prende un effetto ad uscire. Reclama poi un calcio di rigore il Modena al 43’ quando Ghilardi con una spallata da dietro atterra Duca sul fondo, ma dal VAR arriva l’indicazione che si può proseguire. Nella ripresa parte abbastanza bene il Modena che al 48’ va veramente molto vicino al pareggio quando Bonfanti viene servito verticalmente da Tremolada con un pallone che taglia fuori tutta la difesa ospite, ma l’attaccante spara forte e centrale, così Stankovic può parare in angolo. Cambia allora qualcosa Bianco e al 56’ inserisce Bozhanaj e Abiuso al posto di Duca e Bonfanti. Niente da fare però per il Modena che al 64’ subisce la seconda rete: blucerchiati troppo liberi di girarsi la palla al limite, quando poi arriva a Kasami il tiro potente e a fil di palo nell’angolino basso è imprendibile per Gagno. Al 77’ il signor Ayroldi diventa fin troppo severo e dopo aver dato un giallo ad Abiuso per proteste, gli sventola subito dopo un rosso diretto per la reazione, nemmeno troppo vistosa: Modena in dieci. Al 79’ Esposito calcia sulla traversa, la palla rimbalza sulla linea di porta, ma i canarini in qualche modo si salvano dalla terza rete.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda (71′ Battistella), Riccio, Zaro, Ponsi; Palumbo, Magnino (71′ Guiebre), Duca (56′ Bozhanaj); Tremolada (80′ Falcinelli), Manconi; Bonfanti (56′ Abiuso). A disp.: Seculin, Cauz, Cotali, Pergreffi, Vukusic, Giovannini, Mondele. All.: Bianco

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Esposito (84′ La Gumina), Borini (76′ Askildsen); De Luca. A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, A. Conti, Costantino, D’Amore, Stojanovic, F. Conti, Panada, Ricci, Delle Monache. All.: Pirlo

ARBITRO: sig. Ayroldi di Molfetta

RETI: 31′ Esposito, 63′ Kasami

NOTE: ammoniti Magnino, Depaoli, Borini, Guiebre, Battistella. Espulso Abiuso.