Serie A femminile, Milan - Sassuolo 1 - 1 | Le neroverdi sprecano, è solo pari a Milano

Pareggio in rimonta per le neroverdi al termine di una bella prestazione sul campo del Milan. Parte subito male la partita delle ragazze di Piovani che al 3’ passano in svantaggio quando Bergamschi, servita da Dompig, entra in area soltanto la difesa e scarica in rete.

Passano però solo tre minuti e le neroverdi trovano la rete del pareggio con Beccari: bel cross di Zamanian e colpo di testa di Beccari che anticipa Andersen. Nel primo tempo il Sassuolo ha anche un’altra buona occasione per passare in vantaggio ma spreca.

Parte ancora bene la squadra ospite nella ripresa e al 65’ va vicina alla rete con Zamanian che da buona posizione manda alto. Si fanno rivedere ancora in area le neroverdi pochi minuti più tardi, ma il Milan chiude tutto e il match termina 1-1.