Colorno - Cittadella Vis Modena 3 - 0 | Il Citta rischia di perdere i play off

Brutta battuta d’arresto per il Citta sul campo del Colorno: la formazione allenata da mister Paraluppi torna a casa dall’ultima trasferta di Regular Season con una sconfitta per 3-0. Gli ospiti sono subito pericolosi con Serra che va vicinissimo al suo decimo gol stagionale. Alan Vernia batte una punizione dalla sinistra, il difensore impatta di testa ma Narduzzo compie un vero e proprio miracolo.

L’estremo difensore del Colorno si ripete con una prodezza quando Emanuel Esposito si trova a tu per tu con il goalkeeper dei gialloverdi ma il calciatore del Citta si fa ipnotizzare e si fa parare il tentativo. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Malivojevic, il numero dieci del Colorno batte Chiossi con un bel sinistro dalla distanza.

Falanelli allora ci prova dalla distanza ma Narduzzo fa sua la sfera. Colorno vicino al raddoppio con De Luca che calcia da posizione interessante, palla deviata e Chiossi para in tuffo. Tutti a riposo con la squadra di mister Puzzillo in avanti per 1-0. Inizia la ripresa e i gialloverdi si fanno vedere subito in avanti: De Luca guadagna il fondo, mette una bella palla tesa in mezzo, non si avventa nessuno sulla sfera e la palla guadagna il fondo.

I padroni di casa trovano però la seconda rete con Gianmarco Rizzi che batte Chiossi con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino. Il Citta prova a mettere il muso fuori dal guscio: corner di Vernia, palla messa in mezzo ma la retroguardia colornese respinge. Padroni di casa vicinissimo al tris con Malivojevic che ci prova da posizione ravvicinata, Chiossi però para bene. La terza rete casalinga però arriva ed è quella del definitivo ko: De Luca scende sulla fascia, la mette in mezzo tesa, arriva Serra che tenta di respingerla ma insacca la palla nella sua porta.