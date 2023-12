Como - Modena 2 - 1, le pagelle | Male Gagno, positivi Zaro e Falcinelli

Ecco le pagelle di Como-Modena 2-1:

COMO (4-2-3-1): Semper 6.5; Curto 6, Odenthal 6, Barba 6.5, Sala 6.5; Bellemo 6.5, Abildgaard 6; Da Cunha 6.5 (88′ Cassandro s.v.), Verdi 7.5 (65′ Gabrielloni 7.5), Kerrigan s.v. (31′ Chajia 6.5); Cutrone 6 (88′ Arrigoni s.v.).

MODENA (4-3-2-1): Gagno 5; Ponsi 6, Zaro 7, Pergreffi 6, Cotali 6 (71′ Riccio s.v.); Magnino 5.5, Palumbo 6, Duca 5.5 (88′ Giovannini s.v.); Tremolada 6 (52′ Bozhanaj 5.5), Manconi 5.5 (88′ Abiuso s.v.); Falcinelli 6.5 (71′ Strizzolo 6).

PEGGIORI TODAY

GAGNO 5 - Brutta e inutile la sua uscita su Verdi che provoca un rigore netto in un momento sempre molto delicato della partita. Per il resto non ha grandi grattacapi.

MIGLIORI TODAY

ZARO 7 - Come già successo in altre occasioni, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e mette in mostra ottimi riflessi e istinto da attaccante, nonostante sia un difensore centrale. Regala un punto importante al Modena. Buoni gli interventi anche in fase difensiva.

FALCINELLI 6.5 - Ancora una partita di sostanza, con giocate interessanti sempre al servizio della squadra.