Como - Modena 2 - 1 | Zaro la recupera, ma il finale è amaro

Sconfitta immeritata per il Modena che non gioca forse una delle sue migliori partite, ma a livello di occasioni supera sicuramente il Como che la vince con un rigore e un gol rubato in mischia. Tanti gli episodi che, con le scelte del direttore di gara, cambiano l’andamento della partita.

IL MATCH - I primi quaranta minuti non sono certo indimenticabili. Non succede sostanzialmente niente, i ritmi sono bassissimi e forse è l’avvio di partita più bloccato e noioso mai visto in questa stagione per quanto riguarda i canarini. Unico tiro in porta, se così si può chiamare, è un colpo di testa di Falcinelli, lentissimo, che Semper può prendere tra le mani senza impegnarsi. Al 41’ poi l’episodio che movimenta un po’ la gara quando Verdi si incunea in mezzo alla difesa gialloblù, si presenta in area piccola e Gagno lo atterra afferrandogli i piedi in un’uscita scellerata e inutile. Camplone non ha nessun dubbio, non c’è nemmeno da discutere: è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Verdi che non sbaglia e fa 1-0 a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa parte meglio il Modena e va subito all’attacco con Tremolada che al 49’ impegna Semper ad una parata sotto alla traversa. Solo tre minuti più tardi però il numero 10 viene richiamato in panchina in favore di Bozhanaj che appena entrato prova subito uno dei suoi tiri da fuori, questa volta però il portiere riesce a bloccare. Al 56’ Cotali mette in mezzo all’area una palla che, deviata da Falcinelli bravo ad anticipare un avversario, finisce sui piedi di Zaro, lestissimo a buttarla in rete. In un primo momento l’arbitro annulla per fuorigioco, poi, dopo due minuti abbondanti di VAR, il gol viene convalidato per l’1-1. Ora la partita è apertissima, con incursioni da una parte e dall’altra, ma nessuna vera occasione. Al 78’ grandissima giocata del Modena con Strizzolo che viene lanciato sul filo del fuorigioco a centrocampo e si invola tutto solo verso l’area, ma un metro fuori dalla linea bianca viene spinto da Odenthal e cade. Camplone tira subito fuori il rosso per il giocatore del Como, poi va a vedere il VAR e ritorna sui suoi passi annullando la decisione precedente. All’87’ poi una mischia nell’area piccola del Modena favorisce Gabrielloni che riesce a buttarla dentro riportando in vantaggio i lariani. In pieno recupero Strizzolo si mangia un gol di testa mandando fuori dallo specchio e così finisce il match, con i canarini in attacco che non trovano la rete del pareggio.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Bellemo, Abildgaard; Da Cunha (88′ Cassandro), Verdi (65′ Gabrielloni), Kerrigan (31′ Chajia); Cutrone (88′ Arrigoni). A disp.: Vigorito, Solini, Vignali, Barba, Blanco, Bellemo, Rispoli, Cerri, Chinetti. All.: Fabregas

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali (71′ Riccio); Magnino, Palumbo, Duca (88′ Giovannini); Tremolada (52′ Bozhanaj), Manconi (88′ Abiuso); Falcinelli (71′ Strizzolo). A disp.: Vandelli, Guiebre, Oukhadda, Gargiulo, Battistella, Mondele, Bonfanti. All.: Bianco.

ARBITRO: sig. Camplone di Pescara

RETI: 42′ Verdi (rig.), 56′ Zaro, 87′ Gabrielloni

NOTE: ammoniti Da Cunha, Duca, Bozhanaj, Riccio, Strizzolo.