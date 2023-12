Forlì - Carpi 2 - 1 | Biancorossi, la beffa arriva alla fine

Il Carpi perde a Forlì nel finale una partita incredibile, il cui epilogo amarissimo è la somma di errori propri (sotto porta ed in difesa), di parate del portiere avversario e pure di un clamoroso rigore negato sull'1-1. Gli episodi alla fine contano, ma senza creare e crearsi inutili alibi, stavolta sono stati tutti contro i biancorossi (in scaramantica maglia nera). È la dura legge del gol.

Hai voglia a fare la conta delle occasioni sprecate per raddoppiare e tenere in pugno la partita. Il Carpi a Forlì manca di killer-instict, e mette sul giradischi la stessa musica ascoltata quest'anno. Va in vantaggio (con merito), non concede nulla ai padroni di casa per un tempo ed oltre, costruisce i presupposti per tre punti importantissimi, ma commette la colpa grave di tenere in vita il Forlì. I romagnoli nella ripresa si rianimano, acciuffano il pari e vanno pure a segnare con Babbi (una "b" di troppo per definire l'ingenuità carpigiana nell'azione del gol decisivo) il 2-1 che significa addirittura sorpasso in classifica. Per il Carpi, che si è illuso di poter accorciare sul Ravenna capolista, l'ennesimo stop, il quinto, di una stagione balorda, di alti e bassi, troppi per sperare concretamente di lottare per il primato. Al Forlì non sembra vero, dal canto suo, aver vinto una partita del genere, ma ci sta. Chi sbaglia (e tanto) alla fine passa alla cassa e paga per tutti.

La partita

Prima frazione scintillante della squadra guidata da Magistro, persistente la squalifica di Serpini che tornerà domenica contro l'Imolese. Il Carpi recrimina dopo 8', quando un tiro di Cortesi che colpisce il palo pieno viene ribadito in rete da Sall, cui però viene fischiato un fuorigioco che non c'è. A nulla servono le proteste. Cinque minuti dopo è bravo il portierino 17enne Lorenzi ad allungarsi per neutralizzare un tiro di Greselin destinato nel 'sette'. Il vantaggio del Carpi arriva al 20', Saporetti si inserisce alla perfezione su un pallone di Sall (che "ubriaca" in dribbling quasi tutta la difesa di casa) e segna il suo primo gol al Forlì. Da qui in poi inizia la sagra del rimpianto. Si mangia le mani (e pure un gol quasi fatto) Forapani al 28' che non centra la porta da posizione superfavorevole. Al 40' è Cortesi a battere Pezzolato con una sventola da buona posizione. Il portiere di casa viene tuttavia salvato dalla traversa. Si va al riposo sullo 0-1.

Nel secondo tempo altra chance per Cortesi, vicino al raddoppio con un colpo di testa che meritava maggior fortuna. La sliding-door della partita a metà ripresa. Sall chiama in causa Pezzolato con un insidioso diagonale e sul rovesciamento dell'azione, la difesa emiliana si fa sorprendere da Greselin che riporta in vita il Forlì. Super parata di Pezzolato su altro colpo di testa di Cortesi, sfortunato perchè il pallone tocca pure la traversa, poi però la terna arbitrale non se la sente di sanzionare il forlivese Masini per un vistoso atterramento ai danni di Saporetti. È il segnale definitivo che il pomeriggio del "Morgagni" non sarebbe stato ricordato tra i più fortunati. Infatti, al 45' Bouhali non chiude su Merlonghi, palla per Babbi che mette la firma sulla beffa. Negli almanacchi ci sarà scritto Forlì batte Carpi 2-1.