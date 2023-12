Cittadella Vis Modena - Fabbrico 1 - 1 | Il Citta mette a rischio il primo posto

All’”Allegretti” di San Damaso il Cittadella Vis Modena non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Fabbrico e si fa avvicinare da tutte le dirette concorrenti che, ad eccezione del Nibbiano&Valtidone, vincono in questa sedicesima giornata di campionato.

La squadra di casa passa subito in vantaggio al 6’ con Gonzalo Martinez che tira da distanza ravvicinata. Contropiede di Falanelli sulla sinistra e cross in mezzo per Malivojevic, ma il tentativo viene deviato in calcio d’angolo. Il Citta chiude in avanti il primo tempo, ma il Fabbrico regge bene agli attacchi di Covili e soci e si va a riposo sull’1-0.

Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo. Inizia la ripresa, Alan Vernia ci prova dalla distanza, la palla lambisce la traversa ma esce inesorabilmente sul fondo. Al 66’ arriva però il pareggio del Fabbrico: la squadra allenata da mister Cristiani va a segno con Zampino che batte Narduzzo con un preciso colpo di testa.

La compagine di casa ci prova, va spesso alla ricerca del vantaggio ma la retroguardia ospite respinge gli attacchi con costanza. Falanelli ci prova in rovesciata ma il tentativo è una telefonata che termina tra le braccia di Burigana. Mondaini tenta poi la conclusione dalla distanza ma la sfera termina out. Dopo ben sette minuti di recupero, termina la partita sull’1-1.