Colorno - Terre di Castelli 1 - 2 | Prova di forza per i nerooro

Tre punti d’oro per Terre di Castelli che si impone sul Colorno in terra parmense e rimane agganciato alle primissime, avvicinandosi anche al Cittadella che ha solamente pareggiato. Al 4’ Luca Esposito salta il diretto avversario rientrando da sinistra e calciando senza grande forza, Cattabiani para senza problemi. Al 9’ bella azione dei padroni di casa con un traversone dalla destra che Delporto impatta ma non c’entra la porta.

Per tutto il primo tempo le squadre non riescono a superarsi con le difese vincenti in quasi ogni palla sugli avversari. Tre ammoniti per il Colorno costretto qualche volta dai centrocampisti ospiti al fallo plateale. Secondo tempo che inizia sulla stessa trama con le squadre che gradualmente cercano qualche soluzione in più. Al 49’ Morrone si presenta al tiro da fuori area ma Auregli e’ attento. Al 70’ il neo entrato Malo si trova una palla invitante sull’out di sinistra calcia di prima intenzione un pallone che chiede solo un tocco per entrare in rete ma si spegne sul fondo opposto.

Al 74’ doppia occasione per il Colorno, prima con Carrasco che impegna Auregli e subito dopo con Pessagno che calcia fuori un pallone dalla destra con dinamica simile alla precedente occasione di Malo. All’86’ svolta della gara, Scarlata riceve un ottimo pallone sulla destra dell’area dopo una azione tambureggiante del Terre ed invece di calciare rientra sul sinistro e segna senza lasciare scampo al portiere avversario.

Neanche il tempo di riprendere il filo del gioco per i locali che Terre raddoppia. Malo conquista un corner, batte Scarlata che pennella per Dembacaj un pallone poi deviato definitivamente in rete da Hajbi. Nei 6 minuti di recupero il Colorno si riversa nell’area avversaria e viene premiato con un tiro di Pesagno apparso non irresistibile che si infila tra le gambe di Auregli. Troppo tardi però per poter ambire al pareggio per la squadra di Galli.