Nibbiano&Valtidone - Real Formigine 1 - 2 | Verdeblù corsari in terra piacentina

Importantissima vittoria del Real Formigine nella sedicesima giornata di campionato su un campo veramente ostico come quello del Nibbiano&Valtidone che ultimamente aveva preso un buon ritmo e stava risalendo la classifica. I verdeblù non si sono allontanati moltissimo dalla zona play off, ma si sono messi alle spalle varie squadre.

La prima mezzora di gara è stata equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Al 32’ poi è arrivato il gol che ha sbloccato il punteggio in favore degli ospiti con Binini. A raddoppiare è stato poi Caselli al 40’, tagliando le gambe ai padroni di casa. Nella ripresa tentativo di assalto dei piacentini che hanno accorciato al 57’ con Grasso su rigore, senza riuscire a recuperare il risultato.