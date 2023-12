Promozione, Girone B: nessuna modenese è da tre punti

Non arriva nemmeno una vittoria per le squadre modenesi del Girone B di Promozione. Nella sedicesima giornata di campionato sono tanti i pareggi e tre le sconfitte per le squadre della Provincia. Partendo dalle compagini in lotta per agguantare i play off, lo United Carpi ha ottenuto un buon punto sul campo della diretta concorrente Arcetana terminando sull’1-1 con reti di Montanari al 5’ per i padroni di casa e di Assouan al 35’ su rigore per gli ospiti.

Pareggio anche per la CDR che ha strappato un punto al Castelnuovo dopo essere passata in svantaggio per la rete di Copertino al 41’ cui ha risposto Shehu al 68’. Sconfitta invece per la SanMichelese che ha perso per 3-1 in casa del Baiso Secchia passando in vantaggio al 16’ con Peddis e subendo poi la rimonta nella ripresa.

Passando poi alle squadre che lottano per la salvezza, brutta sconfitta per la Quarantolese che in casa ha perso per 1-3 contro la seconda della classe, il Bibbiano San Polo; a nulla è servita la rete messa a segno da Gozzi. Pareggio per 2-2 invece tra San Felice e Nextgen Terre di Castelli: Bellei porta avanti i giallorossi al 20’, poi Paltrinieri pareggia al 35’. Al 90’ vantaggio dei nerooro su rigore con Voinea e pareggio al 94’ firmato da Carpeggiani.

Sconfitta pesante anche per il Fiorano che ha rimediato un 3-1 in casa del Vezzano provando a recuperare dal doppio svantaggio ad inizio ripresa con la rete di Francioso, ma senza riuscire nell’intento e subendo anzi il tris su rigore di Spadacini. A reti inviolate invece è terminato il derby tra Virtus Camposanto e Cavezzo. Sugli altri campi è finita per 0-1 tra Castellarano e Vianese, mentre Progetto Montagna-Scandiano è terminata 1-2.