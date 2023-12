Cagliari - Sassuolo, probabili formazioni | Assenze importanti per i neroverdi

Squadra in casa

Posticipo del lunedì sera per i neroverdi che alle 20.45 dell’11 dicembre scenderanno in campo alla Unipol Domus di Cagliari. Tra i padroni di casa spiccano un paio di ex, mentre tra i neroverdi ci saranno assenze pesanti.

QUI CAGLIARI - Ci sarà l’ex neroverde Goldaniga al centro della difesa insieme a Dossena, con Nandez e Augello sulle fasce. A centrocampo rientra Sulemana e va a prendere il posto dello squalificato Makoumbou insieme a Prati e Jankto. In avanti ci sarà Viola sulla trequarti, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Lapadula e dall’altro grande ex Leonardo Pavoletti.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori per infortunio Obiang, Alvarez e Viti, a cui si aggiungono gli squalificati Boloca e Berardi, due assenze molto pesanti per la squadra di Dionisi. La difesa sarà confermata, mentre a centrocampo torna Thorstvedt con Henrique e alle spalle di Pinamonti ci sarà Castillejo dal primo minuto con Bajrami e Laurientè.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Pavoletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.