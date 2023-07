Coppa Italia, Modena: l'11 agosto si parte col Genoa

Squadra in casa

Sarà Genoa-Modena la sfida che aprirà ufficialmente la stagione dei canarini per il 2023-2024. Non si tratta di campionato ovviamente, dal momento che il Genoa è stato promosso alla fine dello scorso campionato in Serie A, ma dei trentaduesimi di Coppa Italia.

Anche se la sfida può sembrare proibitiva, è necessario ricordare l’impresa dello scorso anno messa in atto contro il Sassuolo quando il Modena vinse inaspettatamente alzando anche le aspettative per l’inizio del campionato, avvio che fu invece piuttosto problematico.

Appuntamento quindi per l’11 agosto a ‘Marassi’ dove rossoblù e gialloblù si daranno battaglia a partire dalle ore 21. La partita sarà visibile in chiaro e in diretta sul canale 20 di Mediaset.