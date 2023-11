Correggese - Cittadella Vis Modena 2 - 1 | Prima sconfitta per i biancoblù

Prima sconfitta stagionale alla tredicesima gara di campionato per il Cittadella Vis Modena che rimane ampiamente in vetta alla classifica ma si fa avvicinare da tutte le inseguitrici, tutte vincenti oggi, a partire dall’avversaria di giornata, ovvero la Correggese, sempre terza, ma ora a sei punti di distanza dalla testa della classifica.

Dopo una prima fase di studio nel big match di giornata, i biancoblù subiscono per tutta la partita e passano in svantaggio al 35’ per mano di Leonardi. Il primo tempo termina 1-0 per i reggiani e la ripresa si apre con gli ospiti che cercano di recuperare, ma all’86’ è ancora Leonardi ad andare in rete per il 2-0. A nulla serve la rete di Martinez siglata al 94’.