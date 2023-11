Colorno - Real Formigine 3 - 1 | Verdeblù ancora KO, la classifica spaventa

Squadra in casa

Colorno

Stangata esterna per il Real Formigine che sul campo del Colorno perde per 3-1, segnando solo il gol della bandiera a partita ormai praticamente chiusa. I gialloverdi, grazie a questi tre punti, si allontanano dalle zone pericolose, mentre i verdeblù rimangono ad un punto dai play out.

Partenza decisa da parte dei parmensi che al 29’ trovano la rete con l’acquisto estivo De Rinaldis e prima dell’intervallo, al 40’, si portano sul 2-0 con l’ex San Donnino Delporto. Nella ripresa il Colorno mette le cose in chiaro e al 53’ la chiude con Carrasco che fa 3-0. Esile reazione degli ospiti che al 64’ con Ashong provano a riaprirla ma non vanno oltre. Il finale è 3-1.