Eccellenza, Virtus Castelfranco: due arrivi e una conferma

In casa Virtus Castelfranco continuano i movimenti di mercato con la conferma di Nicola Casarano, difensore classe 1996 che ha fatto bene con la maglia biancogialla negli ultimi anni, e il rafforzamento del centrocampo tramite l'arrivo anche di Riccardo Ceccarelli, mediano classe 1997 proveniente dal Castelvetro, ma comunque protagonista in passato anche alla Reggiana da giovanissimo e fuori regione in categorie importanti.

La Virtus inoltre ha annunciato l'arrivo di Alberto Barbolini. Il neo centrocampista arriva forte delle ultime grandi stagioni in maglia Vignolese. Pur essendo un classe ’99 ha sempre giocato in Eccellenza prima a Formigine e poi a Vignola, siglando 10 reti negli ultimi due campionati. Un ottimo bottino per un giovane centrocampista.

Importanti movimenti anche per la Juniores Regionale, fondamentale serbatoio per la Prima Squadra del futuro. Nella prossima stagione a guidare i giovani ragazzi ci sarà Roberto Vaccari, esperto tecnico che nelle ultime stagioni ha guidato le Juniores di Nonantola e Saliceta.