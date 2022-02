Eccellenza, Girone B: tre modenesi a caccia di punti per la salvezza

Tempo di tornare in campo per il Girone B di Eccellenza che affronterà domani la diciottesima giornata con le modenesi che cercano punti con obiettivi diversi. La Virtus Castelfranco, che arriva dalla netta vittoria contro la diretta concorrente Sant’Agostino, continuerò a cercare di stare in scia alla vetta giocando sul campo dell’Argentana, fanalino di coda di questa classifica.

Il Castelvetro e il San Felice sono invece usciti sconfitti dai rispettivi incontri casalinghi della settimana scorsa e devono cercare punti salvezza giocando in trasferta e rispettivamente sui campi di Castenaso e Medicina Fossatone, ovvero l’attuale capolista (che ha sorpassato il Corticella proprio domenica scorsa) e la quarta in classifica.

Anche la Vignolese deve cominciare a guardarsi le spalle dopo la sconfitta della settimana scorsa e domani cercherà punti in casa della Vadese Sole Luna in uno scontro che può definirsi ormai diretto per la salvezza, dato che le due squadre sono separate solo da quattro punti in favore dei modenesi. Le altre gare di giornata saranno Anzolavino-Copparese, Masi Torello Voghiera-Corticella, Sant’Agostino-Granamica.