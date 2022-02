Eccellenza, Girone B: tre sconfitte per le modenesi, vince solo la Virtus Castelfranco

Giornata che non ha sorriso alle modenesi del Girone B di Eccellenza quella giocata sabato in cui l’unica a vincere e a conquistare punti è stata la Virtus Castelfranco vincendo lo scontro diretto contro il Sant’Agostino e portandosi a quattro punti dalla vetta, occupata ora dal Castenaso che, battendo il fanalino di coda Argentana, ha sorpassato il Corticella sconfitto in casa del Granamica. Problemi per le altre modenesi invece con il San Felice che dopo aver sfiorato il sogno di uscire dalla zona play out, ha perso in casa lo scontro diretto con la Vadese Sole Luna che ha sorpassato i giallorossi in classifica.

La sestultima posizione rimane comunque a due punti per i modenesi della Bassa dal momento che il Castelvetro ha perso ancora, in casa, contro il Medicina Fossatone, terzo in classifica insieme alla Virtus, mentre la Vignolese si trova solo tre lunghezze più in alto avendo perso con l’Anzolavino che è terzultimo. Al penultimo posto rimane la Copparese dopo la sconfitta interna contro il Masi Torello Voghiera.