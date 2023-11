Faro Coop - La Pieve Nonantola 2 - 0 | Primo e ultimo minuto fatali per i granata

Ancora guai per La Pieve Nonantola che perde anche una posizione in classifica proprio in favore dell’avversario di giornata, il Faro Coop, e rimane in piena zona play off, anche se ancora molto vicino alla salvezza.

Sul campo dei bolognesi il match termina 2-0 e parte subito malissimo dal momento che dopo appena un giro di orologio Haber Castro porta già avanti i suoi. Il match è tutto improntato all’inseguimento per i granata che provano a reagire ma non riescono a scardinare la difesa avversaria e al 93’ arriva anche il raddoppio per il Faro su rigore firmato da Pasquali.