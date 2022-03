Modena, Tesser: "L'Olbia non è più la squadra che abbiamo incontrato all'andata"

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Domani i canarini affronteranno l’Olbia dopo aver avuto finalmente una settimana quasi completa di lavoro dopo il mese terribile di febbraio con partite ogni tre giorni. A presentare la sfida è stato mister Tesser che ha parlato prima di tutto degli avversari: “E’ una squadra completamente diversa rispetto all’andata, hanno cambiato modulo e hanno migliorato la classifica, sono molto aggressivi con un potenziale offensivo molto pericoloso. In tutto il compionato sono sempre riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, per questo ci attende una partita importantissima e difficile, da affrontare con la massima concentrazione”.

Ha parlato poi del mese appena trascorso l’allenatore gialloblù: “E’ stato un mese terribile, ma ci ha portato tanti punti e ci ha lasciato fiducia e consapevolezza, però sappiamo di dover lottare ancora. Giocare ogni tre giorni per tre settimane consecutive è stato davvero difficile, ma i ragazzi sono riusciti dare il meglio”. Sulla formazione di domani: “Torneranno a disposizione sia Bonfanti che Silvestri, ma non saranno in campo dal primo minuto. Sto valutando Longo che è stato fermo qualche giorno. La difesa sarà sicuramente composta da Ciofani, Piacentini, Pergreffi e Azzi. Ho qualche dubbio tra Scarsella e Magnino a centrocampo”.