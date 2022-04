Modena in B, Tesser: "Abbiamo vinto grazie alle motivazioni e alla voglia del gruppo"

Il giorno dopo Tesser appare più rilassato, anche se è difficile vederlo lasciarsi andare, almeno fuori dal campo: “Non c’è un momento specifico in cui abbiamo conquistato quei due punti, non si tratta di quelli. Se devo scegliere due momenti decisivi della stagione penso alle tre partite in una settimana dopo la sconfitta di Montevarchi in cui abbiamo vinto e hanno ridato fiducia alla squadra e all’ambiente. Il secondo è stato il trittico in una settimana Entella-Reggiana-Cesena, abbiamo fatto sette punti ed è stato molto importante. Abbiamo interrotto a Reggio le vittorie consecutive, ma vincere a Chiavari in quella maniera era un bel segnale e non abbiamo subito il derby facendo bene, poi un altro derby contro un’ottima squadra come quella bianconera e abbiamo vinto. Quelle due settimane hanno costituito l’inizio delle nostre fortune e poi la consapevolezza nei nostri mezzi, credo siano state determinanti”.

Trapela l’orgoglio dalle parole del mister gialloblù: “14 partite di fila sono dovute solo a forza mentale e qualitativa. Non sono le tattiche determinare le vittorie, vincono le motivazioni e la voglia di un gruppo di fare bene. Ci siamo trovati anche per necessità a cambiare modulo, ma abbiamo continuato così perché ci dava un equilibrio maggiore. Le magie non sono i moduli, ma i giocatori, però ammetto che cambiare modulo sia stato conveniente. Vorrei ringraziare Maggioni, Rabiu e Castiglia che sono andati via a gennaio ma hanno dato un contributo importante, anche in allenamento, nella prima parte di campionato”.

Chiude poi togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: "Credo che il gol di Gagno possa essere preso come un segno, ma onestamente ancora non mi va giù il rigore che abbiamo preso contro l'Imolese che era assolutamente inesistente e, se non fosse arrivato il gol incredibile del nostro portiere, avrebbe potuto falsare l'intera stagione".