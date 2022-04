Modena, Scarsella: "Nessuna stagione può eguagliare questa"

Fabio Scarsella, centrocampista, è il giocatore che ha segnato di più in questo Modena: “Vedendo i giocatori in rosa non avrei mai detto di essere capocannoniere alla fine dell’anno, ma sapevo che avremmo raggiunto la Serie B, fin dal primo giorno sapevamo il nostro obiettivo che era anche quello della società. E’ stato fantastico, abbiamo agganciato la vetta e l’abbiamo difesa per 22 giornate quindi è stata una cavalcata trionfale meritatissima”.

Con la Cremonese aveva segnato nell’ultima partita della stagione all’87’ ottenendo la promozione, con Tesser alla guida; ieri sera ha segnato ancora una doppietta, all’ultima decisiva, con Tesser in panchina: “La coincidenza del mio gol all’ultima con Tesser è casuale, ma la piazza e la società se lo meritavano e anche noi perché partire come siamo partiti e reagire dopo Montevarchi è stata una dimostrazione di forza. Dopo Gubbio non abbiamo mai avuto la sensazione di non potercela fare, c’era tensione ma ce lo siamo meritato. Abbiamo ridato entusiasmo e facciamo i complimenti a tutti quanti. Abbiamo coronato un sogno per noi e per la città che arrivava da anni non bellissimi, è stato l’epilogo più bello. Non c’è nessuna stagione che possa eguagliare questa”.