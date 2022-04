Modena, Tesser: "Partita importante, ma non decisiva"

Mister Tesser ha presentato la partita di domani, ovvero la trasferta di Pistoia, che arriva a quattro partite dalla fine con cinque punti di vantaggio dei canarini sulla Reggiana: “A Pistoia troveremo una squadra organizzata che ha cambiato tanto a gennaio e ha fatto bene nelle ultime partite; sono molto intensi e aggressivi, perciò dovremo tenere il campo veramente bene. La partita non è decisiva, non lo sarà finché non potremo conquistare la matematica. E’ sicuramente un momento importantissimo e questi tre punti hanno un valore grosso, perciò faremo di tutto per essere bravi, non bisogna mai abbassare la concentrazione. Ci dobbiamo isolare dal clima di festa che c’è attorno a noi perché non abbiamo ancora conquistato niente e dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo la fortuna di far dipendere prestazioni e risultati solo da noi, siamo padroni del nostro destino e dobbiamo sfruttarlo nel migliore dei modi”.

Sulla formazione poi ha spiegato: “Ultimamente abbiamo ruotato un po’ sugli esterni e a centrocampo, sono valutazioni che ancora devo fare, ho un paio di dubbi anche per problemini strutturali in difesa. Non ci sarà Baroni e Ponsi non è al massimo, quindi dovrò valutare come gestire Ciofani che può essere utile anche come centrale. Bonfanti partirà dalla panchina, anche Longo può essere utile a gara in corso”.