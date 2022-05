Modena - Bari: tutte le info per la prevendita dei biglietti

E’ partita la prevendita per i biglietti del match di SuperCoppa in programma sabato alle 16, al ‘Braglia’, tra Modena e Bari. La società canarina ha ricordato attraverso un comunicato ufficiale che l’evento, essendo organizzato dalla Lega Pro, non rientra nell’abbonamento sottoscritto ad inizio anno e valido solo per la gare di campionato, terminate per il Modena nell’ultima storica vittoria casalinga contro il Pontedera. Tutte le indicazioni per acquistare quindi il biglietto per l’ultima gara casalinga della stagione dei gialloblù sono al seguente link (clicca qui).