Monza - Sassuolo 1-0 | Decide Colpani, neroverdi in crisi vera

La trasferta brianzola poteva essere un'occasione di riscatto per il Sassuolo, che invece trova sulla sua strada un Monza più cinico e concreto. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo e sono bravi a condurre una partita di mestiere per non far rientrare gli ospiti. Gli uomini di Dionisi si impegnano, ma la costruzione del gioco non è sempre agevole e l'attacco è sterile.

A sorridere a fine gara è il Monza, che guadagna tre punti importanti contro un avversario diretto della zona medio-bassa della classifica. Per i neroverdi, pur con una partita in meno, ora la zona calda è quantomai vicina, frutto di appena 4 punti raccolti nelle ultime 9 gare.

La cronaca

Il Monza parte bene e si rende pericoloso già nei primi minuti, ma è il Sassuolo ad avere la prima vera occasione, sui piedi di Thorstvedt che spreca da centro area. La partita è vivace e al 22' i padroni di casa trovano la rete con Mota Carvalho: il portoghese era però in fuorigioco e il VAR no convalida la rete.

I neroverdi prendono fiducia e si rendono pericolosi con Lauriente e ancora con Thorstvedt, che al 29' centra il palo. Passano solo 3 minuti e i brianzoli trovano di nuovo la rete, questa volta perfettamente regolare, con un tiro in diagonale di Colpani che batte Consigli. Il Sassuolo prova a reagire, ma senza grane efficacia: il primo tempo si chiude con il vantaggio degli uomini di Palladino.

Sono i brianzoli a partire in aventi anchenel secondo tempo, con Carboni che va vicinissimo alla rete da ottima posizione. Gli ospiti ci provano, ma costruiscono gioco solo a fasi alterne e senza grande incisività: il più attivo è Pedersen sull'out di destra, ma i cross non trovano un finalizzatore in area. Al 61' l'arbitro interrompe il gioco per un presunto malore fra i tifosi del Sassuolo: scattano i soccorsi e il match resta "congelato" per 5 minuti.

Diversi cambi da ambo le parti rendono il gioco frammentato. Il Sassuolo schiera una formazione più offensiva, ma non riesce a rendersi molto pericoloso. Al 81' e al 83 ci prova due volte il nuovo entrato Volpato, ma senza successo. Il Monza gestisce bene e prova ad addormentare la partita, mentre gli ospiti procedono per tentativi. Al '90 Pinamonti viene chiuso in extremis da un difensore brianzolo dopo un grande assist di Henrique. Assedio neroverde nei 9minuti di recupero: al 95' Mulattieri batte alto di poco. Al fischio finale un boccone amaro.

Il tabellino

MONZA - SASSUOLO 1-0

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola (88′ Izzo); Birindelli, Pessina (C) (88′ Bettella), Akpa Akpro (46′ Bondo), Ciurria; Colpani (78′ Zerbin), Carboni V. (57′ Djuric); Mota.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari (C), Doig (91′ Ceide); Boloca (78′ Lipani), Henrique; Castillejo (46′ Mulattieri), Thorstvedt (72′ Volpato), Laurientè (46′ Viti); Pinamonti.

Arbitro: Sig. Manganiello di Pinerolo.

Reti: 32′ Colpani (M)

Ammoniti: 42′ Akpa Akpro (M), 44′ Henrique (S), 68′ Pedersen (S), 95' Tressoldi