Pistoiese - Carpi 4-1 | Sprofondo biancorosso, goleada arancione e Carpi ko

Naufragano a Pistoia i sogni del Carpi, battuto sonoramente al "Melani" nel big match che serviva per misurare lo spessore delle ambizioni e del carattere della squadra di Contini. Ebbene tutto male in Toscana, da cui i biancorossi tornano con le pive nel sacco, con la certezza di non poter ambire al primato in classifica e di diversi sudare l'accesso ai playoff sino all'ultima gjornata.

Eppure era stato proprio il Carpi a passare in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Casucci, molto bravo al 34' nell'indirizzare nell'angolo un bel pallone di Bouhali proveniente da destra. Il Carpi tuttavia subisce ben presto la reazione dei toscani. Nel giro di pochi minuti cambia tutto e i biancorossi si riscoprono fragili ed impotenti. Tre minuti ed ecco il pari arancione. Lo firma Mehic che incorna perfettamente un cross da sinistra di Viscomi. Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Pistoiese approfitta al 39' di un'incertezza in uscita di Ferretti, per Barzotti non è affatto difficile depositare il pallone in gol.

Non è finita. Al 45' corner di Caponi e colpo di testa vincente del solito Mehic. Per il Carpi è notte fonda. Nella ripresa il risultato si fa ancora più pesante. Al 12' chiude il tabellino Andreoli a risolvere un batti e ribatti nell'area biancorossa.

Reazione del Carpi? Nessun effetto concreto, finisce col pesantissimo 4-1 che significa pietra tombale sulle ambizioni da primato del club del presidente Lazzaretti.