Polinago Castelnuovo 0 - 1 | Carbone al 57' condanna i gialloblù

Termina 0-1 il match tra Polinago e Castelnuovo giocato questo pomeriggio nell’anticipo della nona giornata del Girone C di Promozione. Partono bene i padroni di casa che vanno vicini alla rete al 7’ con Nadiri che, mettendosi in proprio, arriva al tiro ma colpisce l’sterno della rete. Risponde il Castelnuovo con Cantaroni che al 15’ calcia dalla distanza, ma il tiro termina alto.

Si comincia poi a fare sul serio e al 19’ il Polinago va vicino al vantaggio quando Baldoni arriva al cross dal fondo e trova Ori sul secondo palo che da distanza ravvicinata sbaglia clamorosamente. Ancora al 25’ padroni di casa ad un soffio dal gol con Iodice che crossa in area dalla destra e nella mischia Nadiri arriva sul pallone ma colpisce la traversa. Il primo tempo termina con l’occasione di Baldoni che calcia da fuori e sfiora l’incrocio dei pali.

Nella ripresa entrano meglio in campo gli ospiti che al 57’ passano in vantaggio quando Carbone riceve in area una punizione calciata dalla trequarti, e di destro la mette in rete alle spalle di Brambilla. Non riesce poi a reagire la squadra di Fraccaro che ha un unico sussulto all’82’ con Mediani che dalla distanza manda alto di poco.