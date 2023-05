Lazio - Sassuolo, probabili formazioni | Turnover per Dionisi, si rivede Obiang

In programma questa sera alle 21 l’infrasettimanale tra Lazio e Sassuolo. La squadra di Sarri è in piena lotta per mantenere la seconda posizione, mentre i neroverdi non hanno più ambizioni, ma arrivano da una vittoria in rimonta conquistata praticamente dal solo Berardi.

QUI LAZIO - Due sconfitte consecutive per la Lazio che rischia di farsi recuperare. Questa sera Sarri non farà turnover, schierando tutte le forze al completo per portare a casa il risultato. Potrebbe non farcela Cataldi per un acciacco, quindi è pronto al suo posto Marcos Antonio. Assente anche Romagnoli in difesa per squalifica, quindi spazio a Patric.

QUI SASSUOLO - Due squalificati per i neroverdi: si tratta di Lopez in mediana e Pinamonti in attacco. Dionisi potrebbe però approfittare per far giocare chi si è visto meno. In difesa tornano Zortea e Ferrari, a centrocampo invece pronti Thorstvedt e Obiang insieme ad Henrique. In attacco Defrel sarà affiancato da Berardi in grande forma e Laurientè che sta vivendo un momento di ribasso.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè.