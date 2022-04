Modena - Pontedera, probabili formazioni | Azzi torna terzino, Minesso davanti a tutti

Serie C

Serie C Girone B

Modena

Inutile girare attorno all’importanza della partita di questo pomeriggio tra Modena e Pontedera: vale una stagione, vale tanti anni di sofferenze, vale la storia. Il fischio d’inizio sarà alle 17.30, ma in realtà la partita è cominciata al triplice fischio del match pareggiato a Gubbio. Da quel momento di sgomento è salita giorno dopo giorno l’adrenalina sia nella squadra che nell’ambiente; oggi quell’adrenalina è pronta a esplodere. Mister Tesser non si è sbilanciato molto, ma dovrebbe optare per la formazione ‘tipo’ dell’ultimo periodo, con Azzi sulla sinistra e Minesso davanti a Tremolada e Mosti. Gli ospiti invece giocheranno col 3-5-2, ballottaggio nel tandem d’attacco tra Mutton e Mattioli, col primo attualmente preferito sul secondo.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti; Minesso.

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magnaghi, Mutton.