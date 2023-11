Parma - Modena, probabili formazioni | Ancora decimata la squadra di Bianco

Il Modena torna in campo domani dopo la sosta per le Nazionali e l’impegno è quello tanto atteso del derby di Parma. Al ‘Tardini’ il fischio d’inizio sarà alle 14 tra due squadre che arrivano da due sconfitte.

QUI MODENA - Ancora tanti assenti per Bianco che non riesce a recuperare nessuno nonostante la sosta e, anzi, perde qualche altra pedina. Non ci saranno infatti gli infortunati Gerli, Cauz, Riccio, Battistella, Strizzolo e Gargiulo; assente anche Abiuso squalificato per due turni. Dovrebbe rientrare però Falcinelli titolare insieme a Manconi, mentre in difesa si pensa a Pergreffi in coppia con Zaro.

QUI PARMA - Valenti unico assente per infortunio, mentre Hernani è squalificato. Al centro della difesa ci saranno Balogh e Circati, mentre sulle fasce Delprato e Di Chiara. Estevez e Bernabè comporranno la mediana, mentre Man, Sohm e Benedyczak saranno alle spalle di Bonny in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli.