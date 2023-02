Sassuolo - Napoli, probabili formazioni | Out Berardi, rientra Rogerio

Sfida alla capolista questa sera per il Sassuolo che alle 20.45 ospiterà al Mapei Stadium il Napoli lanciatissimo verso lo scudetto. L’obiettivo dei neroverdi rimane però ancora quello di fare punti per salvarsi il prima possibile e dopo aver battuto il Milan a San Siro, si cercherà anche il colpaccio casalingo contro gli azzurri.

QUI SASSUOLO - Assenti per infortunio i soliti Toljan e Muldur a cui si aggiunge anche Berardi, uscito anzitempo contro l’Udinese per un problema fisico non ancora risolto. Possibile quindi un ritorno al 4-3-3, con Bajrami, Defrel e Laurientè nel tridente d’attacco. A centrocampo rientra Lopez insieme a Frattesi ed Henrique, mentre la difesa dovrebbe essere confermata, con il ritorno di Rogerio sulla sinistra dopo il turno scontato di squalifica.

QUI NAPOLI - Non ci sarà il grande ex di turno Raspadori che è ancora infortunato. Possibile spazio invece in corso di partita all’altro ex, Matteo Politano. Di Lorenzo e Mario Rui saranno sulle fasce, con Rrahmani e Kim al centro della difesa. A centrocampo dal primo minuto dovrebbe esserci Lobotka affiancato da Anguissa e Zielinski, mentre in attacco ci saranno i terribili Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.