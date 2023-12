Sassuolo - Roma, probabili formazioni | Dionisi affronta Mourinho con qualche assenza

Dopo la vittoria ritrovata, il Sassuolo è pronto a tornare al ‘Mapei Stadium’ per ospitare la Roma di Mourinho, delusa dal recente risultato in Europa League. Il fischio d’inizio è alle 18.00.

QUI SASSUOLO - Dopo l’importante vittoria in casa dell’Empoli Dionisi deve affrontare quattro assenze, ovvero i soliti Obiang e Alvarez a cui si aggiungono gli ex di turno Viti e Missori. La formazione non dovrebbe cambiare di molto, con Henrique a centrocampo e Thorstvedt alle spalle di Pinamonti insieme a Berardi e Laurientè.

QUI ROMA - La squadra giallorossa arriva dalla trasferta di Coppa in cui ha pareggiato in casa del Servette e Mourinho potrebbe cambiare qualcosa nella formazione. Mancini torna nella difesa a tre con Llorente e N’Dicka. In mediana Paredes sarà affiancato da Cristante e dall’ex Pellegrini. In avanti la coppia di assi Dybala-Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.