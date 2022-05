Sassuolo - Udinese, probabili formazioni | Rientrano Kyriakopoulos e Traorè

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Il Sassuolo ha una buona occasione per rifarsi dopo la terribile prestazione vista al ‘San Paolo’ di Napoli sabato scorso con sei reti subite e nessuna occasione degna di nota creata. Al ‘Mapei Stadium’ arriva l’Udinese che è solo a tre lunghezze di distanza rispetto ai neroverdi ed entrambe le squadre giocano solo per un miglior piazzamento non avendo obiettivi particolari.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti i soliti Romanga, Obiang, Toljan e Harroui, mentre Kyriakopoulos torna sulla corsia di destra dopo aver scontato un turno di squalifica. Al centro della difesa dovrebbe esserci Ayhan al posto di Chiriches insieme a Ferrari, mentre sulla destra ancora pronto Muldur. A centrocampo i soliti Lopez e Frattesi, mentre l’attacco torna ad essere quello titolare con Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca.

QUI UDINESE - Va verso la conferma di tutta la squadra mister Cioffi che schiererà un 3-5-2 con Becao, Marì e Perez in difesa. Sulla mediana pronti Walace affiancato da Makengo e Pereyra, mentre sulle fasce ci saranno Molina e Udogie. Il tandem d’attacco invece sarà formato dall’ex Milan Deulofeu e Pussetto.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto.