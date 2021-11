Modena - Siena, probabili formazioni | Azzi punta davanti a Tremolada e Mosti

Questo pomeriggio alle 14,30 i canarini scenderanno in campo al ‘Franchi’ di Siena per una gara che ha un gusto di categoria superiore, dove spesso le due squadre si sono scontrate. Continua e, anzi, peggiora l’emergenza dei canarini in attacco, dove di fatto non ci sono giocatori di reparto a disposizione. Saranno quinti i due trequartisti Tremolada (non in piena forma) e Mosti a fare reparto alle spalle di Azzi impiegato oggi come punta. All’evenienza ci sarà Bonfanti che siede in panchina dopo il recupero dall’infortunio. Ancora assenti invece Ogunseye, Giovannini e Marotta, oltre a Minessi squalificato. Fuori anche Ponsi e Ingegneri. La difesa sarà la solita con Ciofani a destra, Renzetti a sinistra e la coppia Silvestri-Pergreffi al centro. Pochi problemi a centrocampo con Gerli, Scarsella e Armellino. Maddaloni scenderà in campo con un 4-3-3 in cui mancheranno Terzi e Paloschi. Al centro della difesa l’ex canarino Milesi con Conson e sulle fasce Mora e Favalli. L’esperienza di Bianchi a centrocampo sarà un punto di forza del Siena che in attacco ritrova Varela al centro del tridente completato da Caccavallo e Di Santo.

PROBABILI FORMAZIONI

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Conson, Milesi, Favalli; Bianchi, Acquadro, Guberti; Caccavallo, Varela, Di Santo.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Gerli, Scarsella, Armellino; Tremolada, Mosti; Azzi.