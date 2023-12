Promozione, Girone B: colpo SanMichelese, Nextgen ancora ultima

Giornata super la SanMichelese che si impone per 7-1 nel derby tra biancoverdi contro la Virtus Camposanto. I sassolesi entrano così nei play off raggiungendo la CDR Mutina, sconfitta per 3-2 nel big match in casa del Bibbiano San Polo e superando lo United Carpi a sua volta perdente in casa contro la capolista Vianese (0-1).

Vittoria d’oro per il San Felice che prova a lasciarsi alle spalle da zona rossa della classifica conquistando i tre punti contro il Vezzano imponendosi per 2-0. Anche il Castelnuovo vince uno scontro diretto importante contro il Progetto Montagna per 1-0, mentre Cavezzo e Fiorano rimangono indietro dopo le rispettive sconfitte casalinghe contro Arcetana e Baiso Secchia.

Nell’anticipo di sabato invece il derby salvezza tra Nextgen Terre di Castelli e Quarantolese è terminato 1-2, con i nerooro che rimangono ultimi e i mirandolesi che risalgono e provano a vedere la luce. Infine trasportino Scandiano e Castellarano è terminata 2-0.