Promozione, la lista delle squadre ammesse e le possibili ripescate

Sono undici le squadre modenesi pronte ad iscriversi al campionato di Promozione. A quelle che hanno conquistato la salvezza nella scorsa stagione, ovvero Virtus Camposanto, Atletico SPM, Castelnuovo, Cavezzo, Fiorano, Ganaceto, Polinago e Quarantolese, si aggiungono le retrocesse dall’Eccellenza ovvero la SanMichelese e il San Felice, la prima scesa direttamente, la seconda passando dai play off, e la promossa dalla Prima Categoria, l’Atletic CDR Mutina. Non ci sarà invece La Pieve Nonantola che è stata promossa dopo aver dominato il campionato di Promozione arrivando al finale con venti punti di distacco sulla seconda.

A scendere dalla categoria superiore sono state anche Bibbiano, Argentana, Cotignola, Felino, Vadese e San Pietro in Vincoli, mentre promosse dalla Prima Categoria sono state Carpaneto Chero, Solignano, Atletico Montagna, Casalgrande, X Martiri, A. Placci Bubano, San Leonardo e Stella SG. I posti per i ripescaggi potrebbero essere tre e la graduatoria vede dieci squadre in lizza nel seguente ordine: PGS Smile, MSP calcio, Frugesport, Bakia Cesenatico, Team Traversetolo, Monteombraro, Povigliese, United Carpi, Pontolliese Gazzola e San Vittore.