Eccellenza, Cittadella Vis Modena: rinnovo per il terzino Sejidiraj

Dopo le giovanili passate nel Modena era approdato nella scorsa stagione al Cittadella Vis Modena il difensore Denis Sejidiraj che è stato confermato anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata da parte della società che ha mandato un grande in bocca al lupo al giovane classe 2003 per la prossima stagione in cui potrà ritagliarsi uno spazio importante ne ruolo di terzino. Nonostante il cambio in panchina, sono stati tanti i giocatori confermati nella rosa del Citta e tanti anche sono i rinforzi importanti arrivati nelle scorse giornate.