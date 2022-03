Quarantolese - Fiorano 0 - 0 | Gli ospiti resistono in dieci, mirandolesi sfortunati nel finale

Girone C

Finisce a reti inviolate il match tra Quarantolese e Fiorano, due squadre con obiettivi diversi. A partire meglio sono i padroni di casa che già dopo un minuto ci provano con Cavicchioli lanciato da Gozzi, ma Antonioni respinge sicuro. Al 14’ è ancora Quarantolese in avanti con Pagano che recupera palla in area e serve Gozzi, pronto l’assist per Cavicchioli che batte Antonioni, ma Vaccari salva sulla linea di porta.

Nella ripresa si fa subito vedere il Fiorano con Cataldo che colpisce il palo esterno al 49’, poi al 57’ gli ospiti rimangono in inferiorità numerica quando Antonioni atterra al limite dell’area Cavicchioli e viene espulso. Al 60’ ci prova Pedrazzoli a porta sguarnita, ma un difensore respinge negando il gol ai padroni di casa. Nel finale la Quarantolese ci prova in tutti i modi senza però riuscire a trovare la stoccata vincente ed è 0-0 il finale.