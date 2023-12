Real Formigine - Correggese 5 - 3 | I verdeblù schiacciano la seconda in classifica

Chiude al meglio l’anno solare il Real Formigine che fa una super prestazione contro la temibile Correggese imponendosi per 5-3 contro i reggiani che sono in lotta per cercare la prima posizione. Per i verdeblù invece tre punti chiave in ottica salvezza diretta.

La gara si sblocca subito dopo appena otto minuto con Andrea Casella che porta avanti i padroni di casa. Risponde però subito la formazione ospite con Vittorini che all’11’ fa 1-1. E’ poi un calcio di rigore a riportare avanti i verdeblù con il solito Habib e il primo tempo si chiude 2-1.

Nella ripresa Binini allunga ancora al 48’, poi il Real Formigine dilaga con Habib che fa tripletta personale segnando ancora due reti al 71’ e all’87’. Prova la reazione la Correggese accorciando al 91’ con Solinas e poi con l’ex Modena Luppi al 95’, ma al triplice fischio il punteggio è di 5-3.