Real Forte Querceta - Carpi 0 - 2 | Biancorossi, il colpaccio toscano vale il secondo posto

Una prova da grande. Il Carpi espugna il "Necchi" di Forte dei Marmi con un primo tempo magistrale nel quale concretizza il 2-0 che annichilisce il locale "Real". Protagonisti vecchi e nuovi firmano la seconda vittoria esterna stagionale.

Stanco prima e Boccaccini poi sottolineano che per i biancorossi la Toscana non è più un tabù. Dopo Prato, un mese fa, era questa la risposta più attesa da Bagatti al mezzo passo falso casalingo contro la Pistoiese, riscattato alla grande con una pronta trasformazione della rabbia accumulata in un insieme di concentrazione, concretezza, applicazione e solidità che danno al Carpi la patente di prima inseguitrice della capolista Giana Erminio, alla vigilia dello scontro diretto del "Cabassi".

Ancora imbattuta dopo 10 gare, la squadra di Gorgonzola si è fatta rimontare in extremis da una sorprendente Bagnolese ed è ora distante "solo" quattro punti. Occasione d'oro quindi per il Carpi per "riaprire" un campionato che qualcuno aveva già dato per finito.