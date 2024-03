Roma - Sassuolo 1-0 | Neroverdi battuti, ma arrembanti e sfortunati nel finale

La sfida era complessa e il risultato non sorprende e non stravolge i pronostici. La Roma si impone all'Olimpico per 1-0, contro un Sassuolo a tratti convincente, ma che ancora una volta dimostra tutti i suoi limiti in fase realizzativa. Nel finale anche un po' di sfortuna per gli uomini di Ballardini, che colgono un palo e hanno in merito di schiacciare gli avversari in aria.

Mentre la ROma consolida il quinto posto, per il Sassuolo la classifica dice penultimo posto, ma le speranza di salvezza. non sono ancora tramontate.

La cronaca

Padroni di casa che partono in avanti: le prime occasioni interessanti sono della Roma, che tuttavia non riesce a pungere. Il possesso è saldamente nei piedi dei giallorossi. Il Sassuolo si vede raramente in avanti: ci prova al 22' Obiang dalla lunga distanza, ma calcia alto. Nel finale di tempo doppia occasione, sia per Cristante che per Lukaku: gli ospiti si salvano in qualche maniera.

La pressione della Roma prosegue anche in apertura di ripresa e viene premiata. Al 51' Pellegrini supera i marcatori e con un gran tiro di destro insacca alle spalle di Consigli: giallorossi in vantaggio. Il Sassuolo abbozza la reazione e si rende pericoloso: al 57' buona occasione sui piedi di Lauriente che si fa chiudere da un difensore. Al 69' tocca a Racic che calcia forte, ma trova Svilar pronto.

La Roma non lascia però l'iniziativa ai neroverdi e si rivede in avanti. Ottima occasione per Baldanzi al 73': Consigli si supera e blocca in due tempi.

Al 80' è però il Sassuolo a sfiorare il pareggio; Mulattieri colpisce verso la porta, ma trova la deviazione di un difensore e la palla finisce sul palo. Nerovedi che provano a concludere in avanti e a rendersi pericolosi, ma la difesa romanista si chiude bene. Il finale è un assedio che però non porta al risultato sperato per gli uomini di Ballardini.

Il tabellino

ROMA-SASSUOLO 1-0

ROMA: Svilar, Karsdorp (dal 70′ Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola (dal 37′ Angeliño), Cristante, Paredes, Pellegrini, Aouar (dal 70′ Baldanzi), El Shaarawy (dal 85′ Huijsen), Lukaku (dal 85′ Azmoun).

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti (dal 86′ Tressoldi), Obiang (dal 72′ Volpato), Racic (dal 79′ Bajrami), Henrique, Defrel (dal 72′ Boloca), Pinamonti (dal 79′ Mulattieri), Laurienté

Arbitro: Sig. Manganiello di Pinerolo.

Reti: 50′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Pellegrini (R), Amzoun (R), Erlic (S)