Sassuolo Cagliari 2 - 2, le pagelle | Bene Berardi, sempre determinante

Ecco le pagelle di Sassuolo-Cagliari 2-2:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ahyan 5.5, Ferrari 6, Rogerio 6 (85′ Kyriakopoulos s.v.); Frattesi 6, Lopez 6.5, Traore 6 (85′ Henrique s.v.); Berardi 7, Scamacca 6.5 (74′ Defrel s.v.), Raspadori 5.5.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno 6; Zappa 6.5 (78′ Caceres s.v.), Ceppitelli 6.5, Carboni 6, Lykogiannis 5.5; Bellanova 6, Marin 6 (83′ Oliva s.v.), Grassi 6 (78′ Deiola s.v.), Nandez 6.5; Joao Pedro 7, Keita 7 (83′ Pavoletti s.v.).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Segna un rigore, fa l'assist per il primo gol del Sassuolo segnato da Scamacca. Riesce sempre a mettere i compagni in condizione di andare al tiro e fa allo stesso tempo un lavoro importantissimo di sacrificio in fase di non possesso.