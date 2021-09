Hanno giocato ieri sera la prima delle due partite previste questa settimana delle qualificazioni a FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023 le neroverdi convocate dalle rispettive Nazionali. Nel risultato di 1-1 tra Polonia e Belgio c’è lo zampino di Davinache ha giocato tutti i 90’ con la formazione ospite, mentre Diede Lemey è stata in panchina. 1-1 anche tra Olanda e Repubblica Ceca con Kamila Dubcova in campo, anche in questo caso per la squadra ospite. Ha vinto invece la Scozia diche ha battuto in trasferta per 2-0 l’Ungheria: la neroverde è partita dalla panchina per entrare a partita in corso. I prossimi impegni per le giocatrici del Sassuolo saranno il 21 settembre con Belgio-Albania, Repubblica Ceca-Cipro e Scozia-Isole Faroe.