Sassuolo - Lazio 2 - 1 | Vittoria in rimonta con brivido finale per i neroverdi

Bella vittoria in rimonta dei neroverdi che partono male poi diventano padroni del campo. Nel finale un brivido percorre la schiena dei giocatori del Sassuolo quando Basic colpisce l’incrocio dei pali su punizione.

IL MATCH - Comincia male la partita del Sassuolo che al 6’ passa già in svantaggio quando Pedro sulla destra arriva sul fondo, entra in area e serve Zaccagni che si trova solo al centro dell’area e batte Consigli senza problemi. La reazione dei neroverdi però arriva e al 12’ è Scamacca a farsi vedere con una bella girata su cross di Rogerio, ma il portiere ospite para con una prodezza. Continua a spingere ora la squadra di Dionisi che al 25’ colpisce un palo, ancora con Scamacca che riceve da Raspadori, calcia in rete, Strakosha tocca il pallone e lo manda sulla traversa prima di vederlo uscire. Ora in campo sembra esserci solo la squadra di casa che al 35’ si fa ancora pericolosa con Frattesi che calcia da lontano cercando di sorprendere Strakosha e il portiere infatti para coi pugni. Nel finale di primo tempo ennesima occasione per il Sassuolo con Raspadori che calcia forte da dentro l’area, ma la palla è appena alta sulla traversa. Nella ripresa non cambia la storia e il Sassuolo è ancora deciso a recuperare il risultato così al 48’ Acerbi sbaglia un rinvio e Scamacca si avventa sul pallone calciando e trovando il rimpallo di un compagno. Ci pensa allora sempre lui, Domenico Berardi, a riaprire la partita al 63’ accentrandosi dalla destra e facendo partire un sinistro a fil di palo dove Strakosha non può arrivare. Solo sei minuti più tardi arriva poi il raddoppio firmato da Raspadori che recupera un pallone al limite dell’area e sorprende il portiere laziale. Nel finale si complicano la vita i neroverdi: Ayhan stende Muriqi al limite dell’area e rimedia un rosso diretto, per la Lazio è una punizione ottima posizione; a calciare va Basic che colpisce l’incrocio dei pali.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari (73’ Ayhan), Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré (74’ Henrique); Berardi (80’ Defrel), Scamacca (80’ Boga), Raspadori (89’ Muldur). A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Harroui, Kyriakopoulos. All.: Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha: Hysaj (78’ Muriqi), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro (71’ A. Anderson), Cataldi (79’ Leiva), Basic; Pedro (46’ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (65’ Lazzari). A disp.: Reina, Adamonis, Radu, Patric, Escalante, Romero, Raul Moro. All.: Sarri

ARBITRO: sig. Sozza

RETI: 6′ Zaccagni; 62′ Berardi; 68′ Raspadori

NOTE: ammoniti Marusic, A.Anderson, Berardi.