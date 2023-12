Sassuolo - Roma 1 - 2 | I neroverdi buttano via una grande occasione

Sconfitta che brucia per il Sassuolo: dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo sembra poter controllare la partita, ma l’espulsione di Boloca a metà ripresa cambia tutto e la Roma ribalta.

IL MATCH - Parte bene la Roma che sembra voler espugnare il ‘Mapei Stadium’ con grinta e possesso palla. Al 10’ arriva allora la prima occasione per Dybala che viene però murato in due tempi da Consigli. I ritmi si abbassano ed è sempre la squadra ospite a cercare di fare la gara. Al 24’ però la solita giocata geniale di Berardi regala all’improvviso il vantaggio ai neroverdi: Laurientè serve il numero 10 in area, quest’ultimo con un diagonale taglia tutta la difesa avversaria e serve un ottimo Henrique che capisce il movimento e si trova solo davanti a Rui Patricio dove non può sbagliare. Prova allora a reagire la Roma che si riporta in avanti dove Lukaku serve Dybala che dal limite calcia benissimo, ma Consigli compie un vero e proprio miracolo. La ripresa si apre ancora con la Roma a caccia del pari: al 54’ Lukaku arriva tutto solo davanti a Consigli, il gol sembra ormai una certezza, invece il giallorosso calcia lentamente addosso al portiere che è bravo a non perdere il sangue freddo e blocca. Al 62’ l’episodio che cambia la partita quando Boloca entra sulla caviglia di Paredes e subito viene sanzionato col giallo, poi l’arbitro viene richiamato al VAR e cambia col rosso. I neroverdi in dieci resistono poco e al 75’ Erlic atterra Kristensen in area ed è calcio di rigore per la Roma: sul dischetto va Dybala che non sbaglia, anche se Consigli arriva a toccare il pallone. All’82’ poi sfortunato il Sassuolo quando Kristensen calcia dal limite e trova la deviazione decisiva di Tressoldi che mette fuori causa Consigli ed è 2-1 per i giallorossi. All’86’ Racic ha la palla per pareggiare dal limite, ma manda alto sulla traversa. Il finale è piuttosto acceso, con continui rovesciamenti di fronte, ma nessuna occasione rilevante.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (89’ Pedersen); Boloca, Henrique; Berardi (89’ Castillejo), Thorstvedt (81′ Bajrami), Laurienté (65′ Racic); Pinamonti (81′ Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Volpato, Mulattieri, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (67′ Pellegrini), Llorente, Ndicka; Karsdorp (46′ Kristensen), Cristante, Paredes, Bove (46′ Azmoun), Spinazzola (67′ El Shaarawy); Dybala (87’ Celik), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Belotti. All.: José Mourinho.

ARBITRO: sig. Marcenaro di Genova.

RETI: 26′ Henrique, 76′ Dybala (rig.), 82′ Tressoldi (aut.)

NOTE: ammoniti Thorstvedt, Berardi, Kristensen, Henrique, Erlic. Espulso al 63′ Boloca.