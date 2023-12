Carpi - Sammaurese 4 - 0 | Biancorossi esagerati, poker agli ospiti

D'accordo, l'avversario non era proprio nel suo momento migliore (quella del "Cabassi" è la quinta sconfitta di fila per i pascoliani), ma il Carpi, in inedita maglia nera (quasi ad espiare le colpe della sconfitta col Progresso), è squadra ondivaga e di difficile interpretazione. La gara odierna presentava di sicuro delle complicazioni di tipo mentale, la squadra di Serpini (squalificato, in panchina il "secondo" Magistro) non poteva sbagliare.

E nella prima mezz'ora, brutta ed inconcludente, i fantasmi di un'altra giornata no stavano cominciando a fare compagnia agli infreddoliti spettatori (non più di 500). Il primo gol ha sbloccato i biancorossi e ha rappresentato l'autentica svolta. La giovane Sammaurese (con un 2006 tra i pali) è sparita dal campo e si è consegnata ai rivali senza colpo ferire. Il Carpi pur non brillando crea qualche opportunità sin da subito.

Ma per sbloccare la partita, dopo due occasionissime (Cortesi e Sall), bisogna attendere il 36'. Bravo D'Orsi a districarsi ed armare il sinistro, il portiere giallorosso respinge come può, arriva Tcheuna e scarica in porta. Il raddoppio, d'autore, porta la firma di Saporetti, il quale, dopo essersi "mangiato" un gol già fatto davanti a Molinaro, indovina addirittura di destro (che non è certo il "suo" piede) una spettacolare conclusione all'incrocio.

Due a zero all'intervallo e gara già in ghiaccio. Nel secondo tempo neanche 6 minuti ed ecco il tris firmato Mandelli con un diagonale chirurgico, fino al poker di un ritrovato Sall, innescato dallo stesso Mandelli. Soddisfatti a fine gara Bouhali e Magistro, gli unici a parlare. Era importante una reazione, e la squadra si è ritrovata in un momento non facile. Ventotto reti all'attivo, due a gara esatte. Il migliore attacco del girone, a cospetto di una difesa non sempre impeccabile.

Il Ravenna si è impantanato sullo 0-0 col Progresso, la sorpresa Lentigione inanella il sesto successo di fila con l'Imolese, mentre Forlì, che attende i biancorossi al "Morgagni" fra sette giorni, dà tre sberle a domicilio al Victor San Marino. Ed il Carpi è lì, lontano dalla vetta (cinque lunghezze), ma non staccatissimo. Tutto può accadere in questo pazzo campionato.