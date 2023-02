Serie A femminile, Inter - Sassuolo 3 - 0 | Tutto nel secondo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Dopo la sconfitta contro la Roma, arriva una batosta anche in casa dell?Inter per le ragazze di Piovani che finisco 3-0 per le nerazzurre. Il primo tempo equilibrato e si chiude a reti inviolate, anche se i ritmi sono abbastanza alti e le padrone di casa sfiorano il vantaggio già al 2? con Polli.

Al 15? è Chawinga che prova il tiro a incrociare e infine Merlo al 15? chiama in causa Kresche. Nel finale di primo tempo si fa vedere anche il Sassuolo con Filangeri che calcia di poco alto sulla traversa. Nella ripresa poi succede di tutto: in cinque minuti le nerazzurre si portano sul doppio vantaggio.

Prima Ajara al 54? viene servita da Karchouni e in velocità buca Kresche, poi la stessa Karchouni al 59? approfitta di un errore di Filangeri e va al 2-0. L?Inter ora può controllare e al 93? trova il tris con Chawinga che riceve un tacco di Bonetti e in diagonale supera ancora il portiere neroverde.