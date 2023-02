La Pieve Nonantola - Modenese 3 - 0 | I granata interrompono la serie negativa, che errori per la Modenese

Torna alla vittoria La Pieve Nonantola dopo sei sconfitte consecutive e lo fa con un netto 3-0 in casa contro la Modenese che torna a sudare nella zona play out. Il match è combattuto ed equilibrato e parte con ritmi piuttosto bassi. Gli ospiti partono bene e creano le prime occasioni da rete, reclamando anche un calcio di rigore per fallo del portiere Ortensi su Capasso, atterrato mentre si involava verso la porta.

Al 33’ poi sono i granata a trovare il vantaggio con Diallo che crossa e trova Teggi che, da due passi, insacca in rete. Nella ripresa succede il disastro quando Saetti e Paganelli non si intendono e lasciano la possibilità a Rizzo di concludere in porta per il 2-0 al 61’. Ora gli animi si scaldano e la partita si mette sul piano fisico.

I gialloblù continuano a cercare la rete per accorciare le distanze, ma sul più bello arriva il gol che sancisce definitivamente la fine del match con Ferrari che lancia per Rizzo, il quale dribbla Lo Bello e trova la doppietta personale. Finisce così 3-0 per La Pieve Nonantola.