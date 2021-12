Carpi, tuona il presidente: "Tutti sotto esame, sconfitta ed atteggiamento inaccettabili"

Qualche ora di riflessione, il viaggio di ritorno da Rimini dove ha assistito alla "non" partita della sua squadra. E poi affidare - intorno alle 21 - al sito del club, l'Athletic Carpi Calcio, una nota durissima che coinvolge tutto il gruppo squadra. Claudio Lazzaretti, il presidente del "nuovo" Carpi, non le manda a dire. Deluso, arrabbiato e metteteci voi gli aggettivi che volete. Certo è che il "Neri" di Rimini ha rappresentato fin qui il punto più basso di una stagione, che al netto delle difficoltà organizzative (impiantistica, ritardo nella costruzione della rosa, cambio di guida tecnica), prometteva di più.

"In merito alla prestazione ed al risultato odierno" scrive mister Texcart - ritengo semplicemente inaccettabile che il Carpi possa uscire da un terreno di gioco con un passivo tanto pesante. Ancor più preoccupante ho trovato la rassegnazione in campo, da parte dei miei giocatori: siamo risultati inferiori al Rimini sotto tutti i punti di vista, tecnico e tattici, ma l’atteggiamento doveva essere completamente differente.

Noi non possiamo e non vogliamo essere questi, ed anche qualora dovessimo pagare in futuro “gap” tecnici rispetto all’avversario di turno, è obbligatorio e tassativo provarci sempre, combattere e non rassegnarsi mai. La maglia biancorossa va onorata sempre e bisogna dimostrare di esserne all’altezza. Da stasera, specialmente in una situazione di mercato aperto, nessun componente del gruppo squadra possa o debba ritenersi esente da responsabilità o da valutazioni in merito al proprio operato.

I tifosi del Carpi meritano di essere ricambiati con ben altre prestazioni per la passione che ci trasmettono in ogni partita. Lo meritano loro e tutte le persone che tengono a questa squadra, a questa maglia e a questi colori”.